“Ha preso in pieno un trattore”. Mariano, morto sul colpo: lascia moglie e 4 figli (Di domenica 4 settembre 2022) Terribile incidente a Piazzola sul Brenta, motociclista perde la vita. Pomeriggio drammatico quello di sabato 3 settembre sulle strade dell’alta padovana. Intorno alle 17 sulla strada provinciale Contarina, all’incrocio tra via Marconi e via Vaccarino-Tremignon, il 38enne Mariano Industria si è schiantato contro il rimorchio di un trattore. Secondo le prime ricostruzioni il centauro stava tentando il sorpasso del mezzo agricolo. Mariano Industria viveva a San Piero in Gu. L’impatto col trattore, in sella alla sua Yamaha 600, è stato violentissimo. Al loro arrivo gli operatori sanitari non hanno potuto far atro che constatare la morte dell’uomo. Non ha riportato ferite, ma probabilmente è rimasto sotto shock invece il conducente dell’altro mezzo. È stato lui a richiedere l’intervento del Suem. ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Terribile incidente a Piazzola sul Brenta, motociclista perde la vita. Pomeriggio drammatico quello di sabato 3 settembre sulle strade dell’alta padovana. Intorno alle 17 sulla strada provinciale Contarina, all’incrocio tra via Marconi e via Vaccarino-Tremignon, il 38enneIndustria si è schiantato contro il rimorchio di un. Secondo le prime ricostruzioni il centauro stava tentando il sorpasso del mezzo agricolo.Industria viveva a San Piero in Gu. L’impatto col, in sella alla sua Yamaha 600, è stato violentissimo. Al loro arrivo gli operatori sanitari non hanno potuto far atro che constatare la morte dell’uomo. Non ha riportato ferite, ma probabilmente è rimasto sotto shock invece il conducente dell’altro mezzo. È stato lui a richiedere l’intervento del Suem. ...

