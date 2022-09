Good Morning Settembre!

Leggi su distantimaunite

(Di domenica 4 settembre 2022) Ci siamo. Siamo arrivati a settembre. È un mese amato e odiato, ci avete mai fatto caso? Settembre è il mese in cui tutto inizia e riprende. Per certi versi è peggio di gennaio perché è proprio in questo mese di settembre che ci riempiamo di buoni propositi, ci organizziamo per cambiare quello che fino a pochi mesi prima era stato il tran tran delle nostre vite. Perché, diciamolo, c’è sempre bisogno di cambiare qualcosa. Come le diete che iniziano sempre di lunedì, settembre è un po’… come il lunedì: come se le vacanze avessero segnato un solco da cui ripartire. Agosto matura, settembre vendemmia Anonimo Il problema non è tanto iniziare, ma mantenere la volontà dei buoni propositi. Ma perché ne facciamo così tanti in questo periodo? Secondo la psicologia, i propositi sia personali sia lavorativi che mettiamo in campo a settembre, sono l’essenza della vita. Pensateci: ...