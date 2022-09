Giovanni Allevi parla del tumore: “Mi tremano le mani, non posso suonare” (Di domenica 4 settembre 2022) A giugno 2022 Giovanni Allevi ha rivelato attraverso il suo profilo social di essere malato, ma anche in questo frangente, come ha fatto da sempre nella sua attività artistica. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, mieloma, ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. A distanza di diverse settimane è stato lui stesso a prendere la parola e ad aggiornare i suoi fan sulla situazione. Le cure a cui si sta sottoponendo si stanno rivelando particolarmente pesanti e gli impediscono di poter suonare come vorrebbe. “Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 4 settembre 2022) A giugno 2022ha rivelato attraverso il suo profilo social di essere malato, ma anche in questo frangente, come ha fatto da sempre nella sua attività artistica. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce, mieloma, ma non per questo meno insidiosa. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco”. A distanza di diverse settimane è stato lui stesso a prendere la parola e ad aggiornare i suoi fan sulla situazione. Le cure a cui si sta sottoponendo si stanno rivelando particolarmente pesanti e gli impediscono di potercome vorrebbe. “Queste, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non...

