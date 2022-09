blogtivvu : GF Vip 7 ed elezioni, scelta Mediaset sbagliata? “Non andranno al seggio” #gfvip - pan_nullo : RT @wireditalia: Tra il ritorno di Scilipoti e Mastella, Rita Dalla Chiesa che rinuncia al Grande Fratello per il Parlamento, post fascisti… - cheaterbag : RT wireditalia 'Tra il ritorno di Scilipoti e Mastella, Rita Dalla Chiesa che rinuncia al Grande Fratello per il Pa… - wireditalia : Tra il ritorno di Scilipoti e Mastella, Rita Dalla Chiesa che rinuncia al Grande Fratello per il Parlamento, post f… - walterlana6 : Calendiani povery, esclusi dalla Zona VIP, protestano con la Security del Billionaire. -

Wired Italia

Serena Bortone scalda i motori per il suo talk: arrivano due ex del Gfed altre novità L'arrivo ... Il motivo è intuitivo, considerando che in tale data si svolgeranno lee che proprio per ...Rita Dalla Chiesa ha rifiutato l'offerta per partecipare al GFe ha deciso di candidarsi con ...confessione Il nome di Rita Dalla Chiesa quest'anno appare nel listino della Puglia per le... Elezioni: vip, no-vax, nostalgici e ripescati, i candidati che non avremmo voluto vedere GF Vip 7 ed elezioni, scelta Mediaset giusta o sbagliata “Concorrenti non andranno al seggio”, la previsione di una spettatrice.La data di partenza del reality non slitta: la decisione di Mediaset genera caos Alessandro Cecchi Paone attraverso la rubrica che cura da anni sul ...