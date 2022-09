"Elizabeth-The golden age": una radiosa e irrefrenabile Cate Blanchett (Di domenica 4 settembre 2022) Elizabeth-THE golden AGE Iris, ore 21. Con Cate Blanchett, Clive Owen e Geoffrey Rush. Regia di Shekar Kapur. Produzione Gran Bretagna 2007. Durata: 2 ore e 54 minuti LA TRAMA Seguito di "Elizabeth" che aveva dato a Cate Blanchett il suo primo successo. Elisabetta d'Inghilterra è al vertice della gloria del suo regno. Ma ha le più grosse gatte pelare. Come la lunga contesa colla cugina Maria Stuarda, che Elizabeth risolverà drasticamente facendo mozzare il capo alla rivale. Come la lotta contro l'Invincibile Armata che re Filippo di Spagna manderà per invadere l'Inghilterra. La golden age si chiude con una mezza sconfitta sentimentale: il favorito della sovrana, Walter Raleigh, lascia l'Inghilterra per andare a colonizzare la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022)-THEAGE Iris, ore 21. Con, Clive Owen e Geoffrey Rush. Regia di Shekar Kapur. Produzione Gran Bretagna 2007. Durata: 2 ore e 54 minuti LA TRAMA Seguito di "" che aveva dato ail suo primo successo. Elisabetta d'Inghilterra è al vertice della gloria del suo regno. Ma ha le più grosse gatte pelare. Come la lunga contesa colla cugina Maria Stuarda, cherisolverà drasticamente facendo mozzare il capo alla rivale. Come la lotta contro l'Invincibile Armata che re Filippo di Spagna manderà per invadere l'Inghilterra. Laage si chiude con una mezza sconfitta sentimentale: il favorito della sovrana, Walter Raleigh, lascia l'Inghilterra per andare a colonizzare la ...

