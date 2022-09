Elezioni: Tajani, ‘ Terzo polo? Non mi pare raccolga molto consensi' (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - "Il Terzo polo? Sarà il quarto polo perché non non mi pare che raccolga molti consensi". Così Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Cernobbio (Como), 4 set. (Adnkronos) - "Il? Sarà il quartoperché non non michemolti". Così Antonio, coordinatore nazionale di Forza Italia, a margine del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Reddito cittadinanza, Tajani: principio giusto, applicazione no - l_dirauso : #OmnibusLa7 Programma #CDX #GiorgiaMeloni vuole le sanzioni e detassare...#matteosalvinimi/#FiloPutin non vuole san… - lana_carlotta : RT @MediasetTgcom24: Reddito cittadinanza, Tajani: principio giusto, applicazione no - ANSACampania : Elezioni: Tajani (Fi), Rdc? Principio giusto,applicazione no - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Reddito cittadinanza, Tajani: principio giusto, applicazione no -