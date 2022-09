Elezioni: Tabacci, 'nemmeno Pci sottomesso a Pcus come Lega a Russia unita' (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "La cosa che mi balza agli occhi è questa: che senso aveva l'intesa con Russia unita? nemmeno il Pci è stato così sottomesso alle logiche del Partito comunista sovietico. Si tratta di misura, di qualità della leadership e delle persone. Quando si esprimono così non c'è di mezzo il bene dell'Italia ma piccoli interessi, siccome c'era l'autocrate più forte si guarda a lui per semplificare le cose". Lo ha detto Bruno Tabacci a Mezz'ora in più parlando dei Legami della Lega con la Russia. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022) Roma, 4 set (Adnkronos) - "La cosa che mi balza agli occhi è questa: che senso aveva l'intesa conil Pci è stato cosìalle logiche del Partito comunista sovietico. Si tratta di misura, di qualità della leadership e delle persone. Quando si esprimono così non c'è di mezzo il bene dell'Italia ma piccoli interessi, sicc'era l'autocrate più forte si guarda a lui per semplificare le cose". Lo ha detto Brunoa Mezz'ora in più parlando deimi dellacon la

