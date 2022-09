Elezioni | Di Maio | ' a Ic hanno dato la colpa di tutto | mancano solo le cavallette'

LaVeritaWeb : «Se al voto trionfasse il centrodestra, disastro finanziario e uscita dalla Nato». Luigi Di Maio ed Enrico Letta su… - FratellidItalia : Elezioni, Meloni: Indegno Ministro Esteri Di Maio pagato dai cittadini per screditare l’Italia - GianniMarangon : RT @speranza58: @EnricoLetta @ilmanifesto La strada verso una rottura con Conte è iniziata dalle elezioni del PdR. Si era capito che qualsi… - Gb13Giovanna : RT @speranza58: @EnricoLetta @ilmanifesto La strada verso una rottura con Conte è iniziata dalle elezioni del PdR. Si era capito che qualsi… - BrandauerLudwig : Fratelli d'Italia corre senza freni: si avvicina il traguardo storico. Il sorpasso inaspettato -

Money.it

... magari a doppia cifra, ma intanto Carlo Calenda guarda già al dopoe vede la lista nata ... Mi fa molta impressione vedere Cottarelli con Fratoianni, Sala con Di...', ha aggiunto Calenda ......d'urgenza" sull'ammissione della lista stessa nelle circoscrizioni della Lombardia per le... Ore 14:11 - Di: destra senza piano su gas, porta a sbattere "Mi dispiace che la destra non ... Impegno Civico: il programma elettorale di Di Maio per le elezioni 2022 Roma, 4 set (Adnkronos) – “A Impegno civico solo delle cavallette non è stata data la colpa in questa estate, tutta la colpa è stata nostra”. Lo ha detto Luigi Di Maio a Mezz’ora in più.Roma, 4 set. (Adnkronos) – “Un decreto taglia bollette per le imprese ma anche per le famiglie del ceto medio in povertà, altrimenti da qui a dicembre le imprese chiudono e le famiglie saranno ancora ...