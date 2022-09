Chiara Ferragni, la somiglianza di Leone e Vittoria con lei e Fedez (Di domenica 4 settembre 2022) La somiglianza di Chiara Ferragni e Fedez con Leone e Vittoria È tempo di tornare a lavoro per Chiara Ferragni. Dopo una lunga e meritata vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia, l’imprenditrice digitale ha fatto rientro a Milano per poche ore, prima di partire per la Svizzera. Nelle prossime settimane infatti ci saranno grandi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 4 settembre 2022) LadiconÈ tempo di tornare a lavoro per. Dopo una lunga e meritata vacanza a Ibiza insieme alla sua famiglia, l’imprenditrice digitale ha fatto rientro a Milano per poche ore, prima di partire per la Svizzera. Nelle prossime settimane infatti ci saranno grandi L'articolo proviene da Novella 2000.

salvamizay : A proposito di Chiara Ferragni e jet privati, vorrei far notare che hanno preso anche un’aereo privato per tornare… - YolBlog : Festival di Sanremo 2023 - the news of this year with Amadeus, Chiara Ferragni, Gianni Morandi - YolBlog : Festival di Sanremo 2023 – the news of this year with Amadeus, Chiara Ferragni, Gianni Morandi - orgiagi : Comunque anche io mi sono arrabbiata per Chiara Ferragni in elicottero ma solo perché è PERICOLOSISSIMO. - trashyisak : RT @feritedansia: io mi domando veramente come alcuni utenti qui su twitter riescano a difendere chiara ferragni, like tranquilli che non v… -