Carlo Nordio è pericoloso | perché | il fango del Fatto di Travaglio

(Di domenica 4 settembre 2022) La macchina delprocede a spron battuto. L'ultimo bersaglio?, candidato con i Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e dato in lizza come possibile ministro della Giustizia, lui che è stato un magistrato di primissimo livello. Ma, l'idea di giustizia di, va da sé, è diametralmente opposta a quella del manettaro Marco. E così ecco che, sulQuotidiano di oggi, domenica 4 settembre, appare un lungo articolo tutto dedicato all'ex toga e firmato da Roberto Scarpinato, a sua volta ex magistrato ma dall'orientamento completamente opposto. Articolo dai toni durissimi. Al sapor disin dal titolo: "Le propostecontro la Carta". Insomma,"incostituzionale", ai limiti ...

Mov5Stelle : Altro giro, altra bufala del centrodestra sull'immigrazione e altre peripezie di Carlo Nordio, il loro ministro del… - lucianonobili : Carlo Nordio è un gran signore visto che si limita a definirla “affermazione impattante”. Però è chiarissimo: “il b… - fleinaudi : Ecco Carlo #Nordio sul #blocconavale nel Mediterraneo. Ecco cosa vuol dire essere un uomo intellettualmente libero.… - FabioGrifalchi : ?? Altro giro, altra bufala del centrodestra sull'immigrazione e altre peripezie di Carlo Nordio, il loro ministro d… - suomiotuo : RT @Mov5Stelle: Altro giro, altra bufala del centrodestra sull'immigrazione e altre peripezie di Carlo Nordio, il loro ministro della Giust… -

Tutto esaurito a Milano per Calenda e Matteo Renzi che hanno presentato la loro campagna ... avversari nervosi" 18:29 Renzi e Calenda: "Noi siamo l'unico voto utile" 13:31, risparmiare su ...Altra polemica di giornata è quella legata alle parole di, candidato di punta nelle liste Meloni. 'Visto che la crisi è economica - dice l'ex magistrato - questa è la priorità. Per ...«Sulle intercettazioni, in Italia, c'è un vero e proprio Far West. Siamo addirittura stati messi in mora dall'Ue, nonostante il Copasir abbia denunciato con ...