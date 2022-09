Calcio: Serie A, Verona-Sampdoria 2-1 dopo il primo tempo (Di domenica 4 settembre 2022) Verona, 4 set. - (Adnkronos) - Il Verona è in vantaggio per 2-1 sulla Sampdoria al termine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio degli ospiti con Caputo al 40', replicano Audero con un autogol al 44' e Doig al 48'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 settembre 2022), 4 set. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-1 sullaal termine deldel match valido per la quinta giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. Al vantaggio degli ospiti con Caputo al 40', replicano Audero con un autogol al 44' e Doig al 48'.

