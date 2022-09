Beautiful, sapevate che Ronn Moss ha partecipato ad un programma italiano? (Di domenica 4 settembre 2022) Nel 2021 Ronn Moss, l’attore che per anni è stato Ridge Forrester protagonista di Beautiful, ha partecipato mascherato al programma Star in the star, condotto da Ilary Blasi, travestito da Paul McCartney ( ex Beatles), ma è stato eliminato subito la prima sera, preferendo a lui, durante le votazioni, la maschera di Zucchero Fornaciari. Solo dopo è stata svelata la sua identità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Chi è in Beautiful, Alessandro Rigotti? Ecco chi si cela dietro a questo misterioso nome all’interno della soap opera americana Chi è in Beautiful, Alessandro Rigotti? Ecco chi si cela dietro a questo misterioso nome all'interno della soap opera americana ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 settembre 2022) Nel 2021, l’attore che per anni è stato Ridge Forrester protagonista di, hamascherato alStar in the star, condotto da Ilary Blasi, travestito da Paul McCartney ( ex Beatles), ma è stato eliminato subito la prima sera, preferendo a lui, durante le votazioni, la maschera di Zucchero Fornaciari. Solo dopo è stata svelata la sua identità. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Chi è in, Alessandro Rigotti? Ecco chi si cela dietro a questo misterioso nome all’interno della soap opera americana Chi è in, Alessandro Rigotti? Ecco chi si cela dietro a questo misterioso nome all'interno della soap opera americana ...

