"Basta fare scostamenti di bilancio: serve tassare gli extra-profitti" (Di domenica 4 settembre 2022) “Iniziamo a tassare in modo serio e rigoroso gli extra profitti delle imprese energetiche, prima di pensare ad uno scostamento di bilancio”. Antonio Misiani, senatore Pd e responsabile economico del partito guidato da Enrico Letta, non ha dubbi: l’idea di fare nuovo debito, come proposto da Matteo Salvini, non è praticabile. serve invece chiedere e ottenere un contributo straordinario alle imprese energetiche, che nel 2022 stanno registrando utili stellari Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 4 settembre 2022) “Iniziamo ain modo serio e rigoroso glidelle imprese energetiche, prima di pensare ad uno scostamento di”. Antonio Misiani, senatore Pd e responsabile economico del partito guidato da Enrico Letta, non ha dubbi: l’idea dinuovo debito, come proposto da Matteo Salvini, non è praticabile.invece chiedere e ottenere un contributo straordinario alle imprese energetiche, che nel 2022 stanno registrando utili stellari Segui su affaritaliani.it

AndreaVenanzoni : Se uno è giovane e di sinistra può aspirare a fare il parlamentare pur sparando le peggiori castronerie, perché “è… - GianlucaVasto : Vi dicevo, Lega dietro! Ora si punta al PD. Non è difficile, basta spiegare alle persone la differenza tra quello c… - borghi_claudio : Un po' mi dispiacerebbe perché in fondo (fondo) è simpatico ma come fare per evitare di riavere in Parlamento EMANU… - eadaimon : Ognuno é libero di fare il cazzo suo ma il pippone sull'usare la bici per andare al lavoro e come esempio mi citi i… - cavalierebianc5 : RT @steppenwolf1976: @GiorgiaMeloni Tutto giusto, ma ricorda che la gente è terrorizzata h24 sul problema energia. Devi essere più netta, b… -

Spread, "gondoete" e poltrone. Il pasionario della politica Ma non gli basta. Lui vuole essere un genio. È noto a tutti, tranne agli accademici di Stoccolma, ... Tipo: fare il ministro in due governi diversi. Brunetta è talmente produttivo che nessuno come lui ... Cari "risparmiologi" risparmiate la predica Quanto ti lavi Quante docce ti fai Non saranno troppe Basta farsi un giro su social e tv e saltano fuori di nuovo coloro che ti dicono quante docce ti devi fare al giorno, per risparmiare acqua, ... Genova24.it Ma non gli. Lui vuole essere un genio. È noto a tutti, tranne agli accademici di Stoccolma, ... Tipo:il ministro in due governi diversi. Brunetta è talmente produttivo che nessuno come lui ...Quanto ti lavi Quante docce ti fai Non saranno troppefarsi un giro su social e tv e saltano fuori di nuovo coloro che ti dicono quante docce ti devial giorno, per risparmiare acqua, ... Ponte Morandi, Possetti a Tajani: “Basta sfruttare la nostra tragedia per fare campagna elettorale”