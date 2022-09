Basket, Europei 2022: l’Italia ha coraggio ed una superstar. Ora due partite decisive per il nostro cammino (Di domenica 4 settembre 2022) “Questa squadra deve creare entusiasmo“. Erano queste le parole di Gianmarco Pozzecco alla vigilia degli Europei 2022 e finora l’ItalBasket ha perfettamente seguito il diktat del suo allenatore. Una netta vittoria con l’Estonia ed una sconfitta di misura con la Grecia, arrivando ad un solo tiro dal portare Antetokounmpo e compagni al supplementare. E’ una Nazionale che ha cuore, orgoglio, coraggio, voglia di non mollare mai, che sa trascinare il pubblico, come successo ieri con i dodici mila del Forum nel momento della rimonta. E’ un’Italia che ha un’autentica superstar, Simone Fontecchio. E’ l’Europeo della consacrazione definitiva per il neo giocatore degli Utah Jazz. Un giocatore che fa la differenza, che sa prendersi le sue responsabilità, che prende per mano la propria squadra nei momenti di ... Leggi su oasport (Di domenica 4 settembre 2022) “Questa squadra deve creare entusiasmo“. Erano queste le parole di Gianmarco Pozzecco alla vigilia deglie finora l’Italha perfettamente seguito il diktat del suo allenatore. Una netta vittoria con l’Estonia ed una sconfitta di misura con la Grecia, arrivando ad un solo tiro dal portare Antetokounmpo e compagni al supplementare. E’ una Nazionale che ha cuore, orgoglio,, voglia di non mollare mai, che sa trascinare il pubblico, come successo ieri con i dodici mila del Forum nel momento della rimonta. E’ un’Italia che ha un’autentica, Simone Fontecchio. E’ l’Europeo della consacrazione definitiva per il neo giocatore degli Utah Jazz. Un giocatore che fa la differenza, che sa prendersi le sue responsabilità, che prende per mano la propria squadra nei momenti di ...

