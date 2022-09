Ancora la carta del docente non funziona il 4 settembre per errore in fase di registrazione (Di domenica 4 settembre 2022) Purtroppo la carta del docente non funziona neanche oggi 4 settembre e il disservizio oramai perdura da giorni. Dopo le prime segnalazioni di problemi dello scorso venerdì, in sostanza, nulla è cambiato. L’impossibilità di usufruire di un servizio molto importante in questo periodo dell’anno, purtroppo, permane. Cerchiamo di dettagliare al meglio le anomalie riscontrate negli ultimi giorni. Proprio in questa prima parte di settembre, i docenti di ruolo avrebbero dovuto godere di un nuovo riaccredito sulla loro carta docente per l’imminente anno scolastico, così da acquistare materiale utile per le lezioni. La verifica del proprio saldo e tanto più l’utilizzo delle somme spettanti è tuttavia inibito proprio in questa fase cruciale: al momento ... Leggi su optimagazine (Di domenica 4 settembre 2022) Purtroppo ladelnonneanche oggi 4e il disservizio oramai perdura da giorni. Dopo le prime segnalazioni di problemi dello scorso venerdì, in sostanza, nulla è cambiato. L’impossibilità di usufruire di un servizio molto importante in questo periodo dell’anno, purtroppo, permane. Cerchiamo di dettagliare al meglio le anomalie riscontrate negli ultimi giorni. Proprio in questa prima parte di, i docenti di ruolo avrebbero dovuto godere di un nuovo riaccredito sulla loroper l’imminente anno scolastico, così da acquistare materiale utile per le lezioni. La verifica del proprio saldo e tanto più l’utilizzo delle somme spettanti è tuttavia inibito proprio in questacruciale: al momento ...

