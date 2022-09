Venezia, l'agente eroe che ha salvato la ragazza dal suicidio: "L'ho afferrata al volo per un polso, non doveva morire" (Di sabato 3 settembre 2022) Alberto Crispo era in servizio quando ha visto la ventenne francese salire sull'impalcatura della Chiesa degli Scalzi: "Non è stato facile raggiungerla, ma sono fiero di averla aiutata" Leggi su repubblica (Di sabato 3 settembre 2022) Alberto Crispo era in servizio quando ha visto la ventenne francese salire sull'impalcatura della Chiesa degli Scalzi: "Non è stato facile raggiungerla, ma sono fiero di averla aiutata"

