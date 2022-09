US OPEN, SINNER-NAKASHIMA: JANNIK SOGNA UN DERBY CON MUSETTI (Di sabato 3 settembre 2022) La notte (italiana) porterà consiglio? Se lo chiedono in tanti, a partire da JANNIK SINNER, che contro Brandon NAKASHIMA insegue quell’ottavo di finale agli US OPEN che potrebbe riservargli anche un gustoso quanto inatteso DERBY con Lorenzo MUSETTI. Sarebbe il trionfo della next gen della racchetta azzurra, sarebbe un piccolo sogno che magari riuscirà anche a vedere la luce, ma che prima dovrà necessariamente passare per una vittoria da parte di JANNIK e Lorenzo dai rispettivi incontri. Sulla carta l’attesa maggiore è tutta concentrata su SINNER, che dopo aver liquidato in tre set la pratica Eubanks (deciso passo in avanti rispetto al difficile e complicatissimo esordio contro Altmaier) ha fatto capire di aver inquadrato debitamente l’obiettivo da ... Leggi su sportnews.snai (Di sabato 3 settembre 2022) La notte (italiana) porterà consiglio? Se lo chiedono in tanti, a partire da, che contro Brandoninsegue quell’ottavo di finale agli USche potrebbe riservargli anche un gustoso quanto inattesocon Lorenzo. Sarebbe il trionfo della next gen della racchetta azzurra, sarebbe un piccolo sogno che magari riuscirà anche a vedere la luce, ma che prima dovrà necessariamente passare per una vittoria da parte die Lorenzo dai rispettivi incontri. Sulla carta l’attesa maggiore è tutta concentrata su, che dopo aver liquidato in tre set la pratica Eubanks (deciso passo in avanti rispetto al difficile e complicatissimo esordio contro Altmaier) ha fatto capire di aver inquadrato debitamente l’obiettivo da ...

