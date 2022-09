“Un intervento delicato…” | Sonia Bruganelli svela tutto | la verità sul drammatico problema

Leggi su ildemocratico

(Di sabato 3 settembre 2022)e la rivelazione che i fan non si aspettavano. Ha raccontato tutta lanel corso di un’intervista Gli ultimi anni sono stati di grande successo per un programma che è ormai diventato pilastro del palinsesto televisivo di Mediaset. Stiamo parlando del ‘Grande Fratello Vip‘, ad oggi ritenuto da molti il vero punto fermo per tutta l’azienda. Gli ascolti sono la massima testimonianza di quanto questo format è gradito al pubblico, che nelle ultime edizioni ha ritrovato un piacere spasmodico nell’andare a spulciare nella casa più spiata d’Italia. Grande merito, ovviamente, è degli autori ed al padrone di casa Alfonso Signorini. Per portare al successo un programma del genere, infatti, serve mettere a segno delle scelte oculate, che vanno dalla composizione del cast a quelli che sono gli opinionisti in studio. ...