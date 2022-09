Ultime Notizie Roma del 03-09-2022 ore 12:10 (Di sabato 3 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo metto dei prezzi dell’energia rende necessario urgente una risposta Europea all’altezza dei problemi lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolineando che i singoli paesi non possono rispondere con efficacia le crisi in questo senso se il capo dello Stato è fondamentale la puntuale attuazione del pnrr e il prolungarsi della guerra in Ucraina aggiunge sta producendo gravi ripercussioni un impatto drammatico sulla vita dell’Europa e del mondo intero sono passati 40 anni dal attentato in cui persero la vita il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fresco di nomina prefetto di Palermo la moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di polizia Domenico Russo il 3 settembre 1982 mentre erano a bordo della loro auto il Generale Dalla Chiesa e ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 settembre 2022)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio lo metto dei prezzi dell’energia rende necessario urgente una risposta Europea all’altezza dei problemi lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottolineando che i singoli paesi non possono rispondere con efficacia le crisi in questo senso se il capo dello Stato è fondamentale la puntuale attuazione del pnrr e il prolungarsi della guerra in Ucraina aggiunge sta producendo gravi ripercussioni un impatto drammatico sulla vita dell’Europa e del mondo intero sono passati 40 anni dal attentato in cui persero la vita il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa fresco di nomina prefetto di Palermo la moglie Emanuela Setti Carraro e dell’agente di polizia Domenico Russo il 3 settembre 1982 mentre erano a bordo della loro auto il Generale Dalla Chiesa e ...

sole24ore : ?? Elezioni, #Calenda: «Chi non vota Pd è per Putin, chi non vota Pd è No Vax, chi non vota Pd vuole lo sfruttamento… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Carlo Alberto Dalla Chiesa, 40 anni fa l’omicidio: ancora ombre sulla strage (VIDEO) - toscananotizie : #COVID19 Coronavirus, sono 762 i nuovi casi e quasi il doppio i guariti nelle ultime ventiquattro ore in #Toscana.… - misiagentiles : RT @CorriereCitta: Roma, spacca i vetri delle auto per rubare all’interno e scappa: “preso” dalle telecamere (VIDEO) -