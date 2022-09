Tyson Kidd | “Sono consapevole di non poter lottare mai più e mi va bene”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 3 settembre 2022)è stato un ottimo atleta sul quadrato e poco prima del suo grave infortunio aveva ritrovato continuità sugli schermi grazie anche alla partnership fondata con Cesaro: i due vinsero anche i titoli di coppia avevano iniziato a inanellare una serie di grandi match. Purtroppo, durante un match contro Samoa Joe nel 2015, l’ex membro della Hart Dynasty è rimasto seriamente infortunato al collo e da allora non ha più messo piede su un ring in qualità di wrestler.però non si è perso d’animo e ha continuato a lavorare con la WWE in qualità di producer, ritirandosi ufficialmente dal wrestling lottato. Un’amarazza Un fan su Twitter ha chiesto a TJ Wilson (vero nome di) se ci sia anche la minima possibilità di rivederlo sul quadrato, ma l’ex wrestler ha risposto:“No, ...