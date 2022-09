Traffico Roma del 03-09-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 settembre 2022) LuceverdeBuongiorno Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare code tra la via Appia e lo svincolo per la diramazioneSud lungo la carreggiata esterna a causa di un incidente in città in centro chiusa sempre per incidente via Giandomenicognosi tra via Luisa di Savoia e via Francesco Carrara fuoriincidente con code su via dei Pescatori A che altezza di via di Castel Fusano incidente con possibili rallentamenti anche in via di Torrenova è sul lungomare Toscanelli qui Siamo sul Lido di Ostia ricordiamo che oggi domenica alle metropolitane seguono lo orario prolungato con le ultime partenze dai capolini alla 130 ed in tema di trasporto pubblico ricordiamo che sulla ferrovia-lido proseguirà fino a domani 4 settembre la sospensione dei lavori iniziati a metà ...