Suicidi nelle carceri, un fenomeno in drammatico aumento (Di sabato 3 settembre 2022) . Gonnella, presidente di Antigone, ha detto: "Il carcere non è una condanna a morte" "Nei primi mesi del 2022 sono già 59 i Suicidi avvenuti nelle carceri italiane. Più di una ogni quattro giorni. Sin dall'inizio dell'anno il fenomeno ha mostrato segni di preoccupante accelerazione, fino a raggiungere l'impressionante cifra di 15 Suicidi nel solo mese di agosto, uno ogni due giorni". Sono questi i dati riportati dall'Associazione Antigone, che in un dossier ha evidenziato le criticità delle carceri italiane. L'Associazione Antigone è una onlus che da anni si batte per i diritti e le garanzie nel sistema penale italiano. Nel dossier si evidenzia che: "Oltre al numero in termini assoluti, un importante indicatore dell'ampiezza del fenomeno è il cosiddetto tasso di ...

