Sui social dilaga #Allegriout. I tifosi non hanno gradito De Sciglio per Di Maria (Di sabato 3 settembre 2022) La Juve si ferma sull’1-1 contro la Fiorentina e, nonostante Allegri a Dazn si sia detto contento del risultato, i tifosi non sono d’accordo con il loro allenatore Sui social spopola infatti #Allegriout con i tifosi che non hanno gradito il livello di gioco della squadra e soprattuto la sostituzione di Di Maria all’intervallo Mio padre: “vieni a vedere la partita oggi?” Io: “No, grazie. Preferisco di no finché c’é Allegri” Papà: “Perché?”#diMaria #deSciglio #Allegriout pic.twitter.com/U4j6GbzP6v — Roberto (@RobertoCedinho8) September 3, 2022 Alla #Juventus – non serve il centravanti – non serve il regista – non serve il terzino sinistro, il difensore centrale, il cc di qualità, le ali con dribbling e cross… Alla ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) La Juve si ferma sull’1-1 contro la Fiorentina e, nonostante Allegri a Dazn si sia detto contento del risultato, inon sono d’accordo con il loro allenatore Suispopola infatticon iche nonil livello di gioco della squadra e soprattuto la sostituzione di Diall’intervallo Mio padre: “vieni a vedere la partita oggi?” Io: “No, grazie. Preferisco di no finché c’é Allegri” Papà: “Perché?”#di#depic.twitter.com/U4j6GbzP6v — Roberto (@RobertoCedinho8) September 3, 2022 Alla #Juventus – non serve il centravanti – non serve il regista – non serve il terzino sinistro, il difensore centrale, il cc di qualità, le ali con dribbling e cross… Alla ...

