Serena Williams, valore di un legame: quando sorella sta prima di leggenda (Di sabato 3 settembre 2022) Difficile, praticamente impensabile, fermarsi a riflettere sulla carriera di Serena Williams senza ammettere l'enorme influenza esercitata su di essa dalla sorella Venus. Quest'ultima incarna la prima giocatrice afro-americana ad adottare quella strategia di demolizione e rifiuto totale della difesa in grado d'indicare la strada alle generazioni future. Fin da piccola, Serena la guarda come un modello da imitare attivamente in ogni mossa, persino nella scelta dei piatti da ordinare al ristorante quando si esce a cena fuori con la famiglia. L'altro sentimento prevalente (specialmente in tenera età) è l'invidia, un senso profondo di abbandono e tradimento per essere lasciata a casa mentre Venus, di un anno più grande, è già intenta a colpire palline sul campo d'allenamento. Il rapporto ...

