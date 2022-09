"Parlato troppo". La frase di ghiaccio di Inzaghi a poche ore dal derby spiazza tutti (Di sabato 3 settembre 2022) Simone Inzaghi si prepara per il derby con il Milan di questo pomeriggio. L'allenatore nerazzurro però ha qualche sassolino dalla scarpa da togliersi e lo fa in conferenza stampa. Inzaghi non ha affatto gradito le critiche che ha ricevuto la squadra per la sconfitta con la Lazio e così adesso mette nel mirino chi ha puntato il dito contro di lui e contro i suoi uomini in campo: "Si è Parlato troppo del ko con la Lazio perché siamo l'Inter e le nostre sconfitte fanno discutere, ma comunque abbiamo nove punti in quattro partite. Volevo una reazione dalla squadra e c'è stata, perché contro la Cremonese abbiamo fatto una partita seria". Insomma il tecnico nerazzurro rivendica il lavoro fatto fin qui e di fatto vuole sgomberare il campo da polemiche o veleni che potrebbero turbare l'ambiente in ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Simonesi prepara per ilcon il Milan di questo pomeriggio. L'allenatore nerazzurro però ha qualche sassolino dalla scarpa da togliersi e lo fa in conferenza stampa.non ha affatto gradito le critiche che ha ricevuto la squadra per la sconfitta con la Lazio e così adesso mette nel mirino chi ha puntato il dito contro di lui e contro i suoi uomini in campo: "Si èdel ko con la Lazio perché siamo l'Inter e le nostre sconfitte fanno discutere, ma comunque abbiamo nove punti in quattro partite. Volevo una reazione dalla squadra e c'è stata, perché contro la Cremonese abbiamo fatto una partita seria". Insomma il tecnico nerazzurro rivendica il lavoro fatto fin qui e di fatto vuole sgomberare il campo da polemiche o veleni che potrebbero turbare l'ambiente in ...

