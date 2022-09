Pallanuoto, Europei 2022: risultati e classifiche della fase a gironi. Il Setterosa fa cinque su cinque e si aggiudica il Gruppo B (Di sabato 3 settembre 2022) Il Setterosa vince e convince: sono cinque successi in altrettante partite per la banda tricolore che si aggiudica il Gruppo B e vola ai quarti di finale degli Europei di Pallanuoto a Spalato. In terra croata altra vittoria nettissima per la banda di Carlo Silipo che batte la Francia e si lancia al meglio verso la fase ad eliminazione diretta. Vincono anche Ungheria, Grecia, Olanda, Spagna ed Israele. Riviviamo questa quinta giornata con i risultati e le classifiche aggiornate. 5^ giornata – sabato 3 settembre Girone A Ungheria-Romania 22-0 (7-0, 4-0, 6-0, 5-0) Grecia-Croazia 24-4 (9-2, 5-2, 5-0, 5-0) Germania-Olanda 3-29 (0-9, 1-7, 0-7, 2-6) Classifica Olanda 15, Grecia 12, Ungheria 9, Croazia 6, Germania 3, Romania ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Ilvince e convince: sonosuccessi in altrettante partite per la banda tricolore che siilB e vola ai quarti di finale deglidia Spalato. In terra croata altra vittoria nettissima per la banda di Carlo Silipo che batte la Francia e si lancia al meglio verso laad eliminazione diretta. Vincono anche Ungheria, Grecia, Olanda, Spagna ed Israele. Riviviamo questa quinta giornata con ie leaggiornate. 5^ giornata – sabato 3 settembre Girone A Ungheria-Romania 22-0 (7-0, 4-0, 6-0, 5-0) Grecia-Croazia 24-4 (9-2, 5-2, 5-0, 5-0) Germania-Olanda 3-29 (0-9, 1-7, 0-7, 2-6) Classifica Olanda 15, Grecia 12, Ungheria 9, Croazia 6, Germania 3, Romania ...

