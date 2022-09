Mostruose | ora Draghi | Mughini scatenato | sbotta in studio | cala il gelo

(Di sabato 3 settembre 2022) Giampieroci va giù pesante. L'opinionista di Controcorrente, il talk show di Rete 4 condotto da Veronica Gentili, parla del caro bollette che sta piegando la nostra economia. Di fattocondivide le parole di Matteo Salvini che intervenendo in diretta ha affermato che le cifre con cui hanno a che fare commercianti e imprenditori, ma anche le stesse famiglie, sono. Cifre che vanno a minare il potere di acquisto ormai sventrato dal peso dell'inflazione. Econ toni durissimi affrema: "Io condivido quello che ha detto Salvini, non ci sono dubbi che stiamo parlando di cifre. Se vuoi impedire alla nostra Nazione di restare ferita in profondità, perché se chiudono migliaia di imprese la ferità sarà profonda, allora ...

AlessioVallerga : ora che il Gallo #Belotti può iniziare a cantare, mi godo questo abbraccio e le tante vedove bianconere di #Dybala.… - laikatornaacasa : @Sas_PesTeam @AlphyxY @Torrenapoli1 1) lo perdi tra dodici mesi in ogni caso, e non è detto alle cifre di ora (che… -

... di impotenza, di impossibilità di afferrare la vita, di viverla qui e, nel presente, non nel ... il tempo è stato protagonista di metamorfosi vertiginose, affascinanti e, fino alle più ...... accompagnati da Bela Lugosi e Lon Chaney junior, che mettono in scena un buffo incontro con il cast quasi completo di creaturechepiù che spavento cercano di far ridere. 6 La ...TREVISO - Bollette mostruose, importi quadruplicati, cifre impressionanti che scombussolano budget e bilanci. Aumenti fino al 300% con rincari del 122% per l'elettricità e del 154% per ...