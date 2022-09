Milan-Inter, Zenga: “Theo-Dumfries uno dei duelli più belli del campionato” (Di sabato 3 settembre 2022) Walter Zenga, ex portiere nerazzurro, ha parlato dei duelli principali del derby Milan-Inter, valido per la 5^ giornata di Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 3 settembre 2022) Walter, ex portiere nerazzurro, ha parlato deiprincipali del derby, valido per la 5^ giornata di Serie A

sportface2016 : +++#Uefa, arrivano le sanzioni: 3 anni di settlement agreement per #Juventus e #Milan, 4 per #Inter e #Roma che avr… - sportface2016 : +++#Uefa, le multe per le quattro squadre italiane: #Milan 2 milioni (15 se non rientrerà nei 3 anni), #Juventus 3.… - Gazzetta_it : È di nuovo Derby: Milan e Inter pronte a scrivere un nuovo capitolo di una storia dal fascino intramontabile. Chi l… - diego_tvl : @Toledo1926 @sscnapoli Anche quella dell'Inter e del Milan... - RoccoMMancini : RT @AMasterPotato: La Fiorentina fa la partita della vita solo con Atalanta Roma Inter Napoli Juve Milan Lazio Torino Udinese Saslernitana… -