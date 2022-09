Mafia: Draghi, 'Dalla Chiesa contribuì a stabilità e sicurezza Paese' (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo con riconoscenza il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo, uccisi in un vile attentato mafioso quarant'anni fa. Dopo aver combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale per la liberazione dell'Italia, Dalla Chiesa contribuì in modo decisivo alla stabilità e alla sicurezza del Paese. Il suo impegno contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata hanno protetto la nostra democrazia e rafforzato le nostre istituzioni. Ai suoi cari esprimo la vicinanza e gratitudine del Governo e mia personale". Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Roma, 3 set. (Adnkronos) - "Oggi ricordiamo con riconoscenza il generale Carlo Alberto, sua moglie Emanuela Setti Carraro e l'agente della scorta Domenico Russo, uccisi in un vile attentato mafioso quarant'anni fa. Dopo aver combattuto durante la Seconda Guerra Mondiale per la liberazione dell'Italia,in modo decisivo allae alladel. Il suo impegno contro il terrorismo e contro la criminalità organizzata hanno protetto la nostra democrazia e rafforzato le nostre istituzioni. Ai suoi cari esprimo la vicinanza e gratitudine del Governo e mia personale". Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario

