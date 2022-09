LIVE MotoGP, GP Misano 2022 in DIRETTA: comanda Bagnaia in un festival Ducati, tra poco i time attack per la Q10 (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Vediamo se si partirà subito con il time attack o i piloti proveranno gli ultimi dettagli. Aleix Espargarò, per esempio, chiude un giro a 1.5 dal record di Bastianini ora 10.25 I piloti iniziano a tornare in scena. Quartararo, Bastianini, Morbidelli, Aleix Espargarò escono ora dai box 10.24 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 63 F. Bagnaia 1:32.154 2 72 M. BEZZECCHI +0.230 3 23 E. BASTIANINI +0.241 4 43 J. MILLER +0.260 5 49 F. DI GIANNANTONIO +0.263 6 20 F. QUARTARARO +0.277 7 41 A. ESPARGARO +0.399 8 51 M. PIRRO +0.437 9 42 A. RINS +0.459 10 88 M. OLIVEIRA +0.572 10.22 A questo punto la FP3 si concentra solamente sul time ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 Vediamo se si partirà subito con ilo i piloti proveranno gli ultimi dettagli. Aleix Espargarò, per esempio, chiude un giro a 1.5 dal record di Bastianini ora 10.25 I piloti iniziano a tornare in scena. Quartararo, Bastianini, Morbidelli, Aleix Espargarò escono ora dai box 10.24 AGGIORNAMENTO TEMPI FP3 1 63 F.1:32.154 2 72 M. BEZZECCHI +0.230 3 23 E. BASTIANINI +0.241 4 43 J. MILLER +0.260 5 49 F. DI GIANNANTONIO +0.263 6 20 F. QUARTARARO +0.277 7 41 A. ESPARGARO +0.399 8 51 M. PIRRO +0.437 9 42 A. RINS +0.459 10 88 M. OIRA +0.572 10.22 A questo punto la FP3 si concentra solamente sul...

