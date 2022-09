L’Ema ha dato il via libera al vaccino di Novavax (Di sabato 3 settembre 2022) L'Ema ha dato il via libera al vaccino di Novavax da somministrare come richiamo anti Covid-19. E' la stessa azienda Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ad annunciarlo: il vaccino contro COVID-19 Nuvaxovid (NVX-CoV2373) ha ricevuto da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata estesa per la somministrazione come dose di richiamo omologa ed eterologa negli adulti a partire dai 18 anni di età. Il parere positivo del CHMP si basa sui risultati di due studi di fase 2 e dello studio COV-BOOST. La raccomandazione del CHMP si basa sui dati dello Studio di fase 2 di Novavax condotto in Australia, di uno studio di fase 2 separato condotto in SudAfrica e dello studio ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 3 settembre 2022) L'Ema hail viaaldida somministrare come richiamo anti Covid-19. E' la stessa azienda, Inc. (Nasdaq: NVAX), ad annunciarlo: ilcontro COVID-19 Nuvaxovid (NVX-CoV2373) ha ricevuto da parte del Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) dell'Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) l'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata estesa per la somministrazione come dose di richiamo omologa ed eterologa negli adulti a partire dai 18 anni di età. Il parere positivo del CHMP si basa sui risultati di due studi di fase 2 e dello studio COV-BOOST. La raccomandazione del CHMP si basa sui dati dello Studio di fase 2 dicondotto in Australia, di uno studio di fase 2 separato condotto in SudAfrica e dello studio ...

