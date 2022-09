Lazio Napoli 1-1 LIVE: squadre al riposo (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Lazio e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Olimpico, Lazio e Napoli si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Lazio Napoli 1-1 MOVIOLA Partiti all’Olimpico! 4? – GOL DELLA Lazio! Grande azione di Felipe Anderson, cross dalla destra per Zaccagni che controlla al limite dell’area e fredda Meret! 10? – La Lazio tiene alti i ritmi del match, biancocelesti in controllo della sfida 14? – Napoli pericoloso in area, la difesa della Lazio ribatte la conclusione di Zielinski 24? – Non cambia il copione della sfida. Nessun pericolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Allo stadio Olimpico, il match valido per la 5ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi1-1 MOVIOLA Partiti all’Olimpico! 4? – GOL DELLA! Grande azione di Felipe Anderson, cross dalla destra per Zaccagni che controlla al limite dell’area e fredda Meret! 10? – Latiene alti i ritmi del match, biancocelesti in controllo della sfida 14? –pericoloso in area, la difesa dellaribatte la conclusione di Zielinski 24? – Non cambia il copione della sfida. Nessun pericolo ...

