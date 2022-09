Labate vede il razionamento del gas dietro l' angolo | ecco chi sorprenderà

Leggi su iltempo

(Di sabato 3 settembre 2022) La guerra del gas scuote la campagna elettorale, gli italiani sono pronti al? La domanda è rivolta a Tommaso, giornalista del Corriere della Sera, che viene interrogato nel corso dell'edizione del 3 settembre di Controcorrente, il programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “I singoli italiani saranno pronti, non avranno alcun tipo di problema nel poter sopravvivere con uno, due o anche tre gradi di riscaldamento in meno, ovviamente dosati a seconda delle zone più fredde e più calde, come si fa per l'apertura delle scuole, che ricominciano prima in Alto-Adige e poi da ultimi quelli di Calabria e Sicilia. Ma il tema riguarda le aziende in realtà”. “Per quanto riguarda il governo invece - prosegue il giornalista - possiamo ragionare soltanto sulle esperienze precedenti, a partire dal decreto Aiuti a ritroso. ...