La Juve fa 1-1 a Firenze. Allegri toglie Di Maria per De Sciglio (Di sabato 3 settembre 2022) Finisce con un pareggio la sfida che apre il week end di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Dopo un primo tempo combattuto in cui sono state messe a segno le due reti, prima Milik al 9? per i bianconeri, poi il pareggio dei viola alla mezz’ora con Kouame Un gol in cinque tocchi, da Di Maria a Locatelli a Cuadrado a Kostic fino ad arrivare a Milik, che ha insaccato firmando il vantaggio. Pareggio viola in contropiede: Sottil verticalizza per Kouame, che si invola e infila Perin con un destro rasoterra Nel finale Perin ha anche parato un rigore a Jovic. Secondo tempo fiacco invece con la partita bloccata. Si gioca prevalentemente a centrocampo. Inutili le sostituzioni di Allegri che prova a ridisegnare la squadra togliendo anche Di Maria per De Sciglio. Intanto sui social i tifosi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 settembre 2022) Finisce con un pareggio la sfida che apre il week end di Serie A tra Fiorentina entus. Dopo un primo tempo combattuto in cui sono state messe a segno le due reti, prima Milik al 9? per i bianconeri, poi il pareggio dei viola alla mezz’ora con Kouame Un gol in cinque tocchi, da Dia Locatelli a Cuadrado a Kostic fino ad arrivare a Milik, che ha insaccato firmando il vantaggio. Pareggio viola in contropiede: Sottil verticalizza per Kouame, che si invola e infila Perin con un destro rasoterra Nel finale Perin ha anche parato un rigore a Jovic. Secondo tempo fiacco invece con la partita bloccata. Si gioca prevalentemente a centrocampo. Inutili le sostituzioni diche prova a ridisegnare la squadrando anche Diper De. Intanto sui social i tifosi ...

Andre_Dalma : @RicSpada La Juve che perde tempo nel recupero per mantenere il pareggio a Firenze alla quinta giornata di campiona… - fiore_1926 : RT @pisto_gol: A Firenze la più brutta #Juve degli ultimi 10 anni? 17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi completati in pi… - pisto_gol : A Firenze la più brutta #Juve degli ultimi 10 anni? 17 tiri totali a 4, 60% di possesso palla, 140 passaggi complet… - Il_Mago_KK : @breathe1973 @fayeval90 Scusa ma non c’è attinenza, anche la Juve di Conte faceva 1-1 col Lecce ma giocava a qualco… - andrea_mila10 : @lacompetenza @furgeTX Italiano resterà poco a Firenze , magari proprio alla Juve prox anno chi sa -