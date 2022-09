TuttoAndroid : Kena Mobile aggiorna l’elenco degli smartphone VoLTE - sostariffe : ????#KenaMobile inizia il mese di settembre con una nuova #offerta da cogliere al volo. Scopri nella nostra news tu… -

inizia il mese di settembre con una nuova offerta da cogliere al volo . Per i nuovi clienti che portano il numero inda Iliad o da un operatore virtuale selezionato, infatti, c'è la ......6 Gbps (teorica) 4G/5G Vodafone 1 Gbps 4G/5G Iliad 855 Mbps 4G/4G+/5G Elimobile 450 Mbps 4G/4G+ Spusu 300 Mbps 4G/4G+ Postemobile 300 Mbps 4G/4G+60 Mbps 4G ho.30 Mbps 4G Very ...L'operatore telefonico virtuale Kena ha da poco reso disponibile una muova offerta mobile con ben 100 GB di traffico dati per navigare, ...Kena lancia la PROMO 100GB disponibile ONLINE a 5,99€, scopri come attivarla in autonomia con SIM, attivazione e spedizione GRATIS ...