Giovanni Allevi | preoccupanti aggiornamenti sulle sue condizioni | “Non posso suonare”

(Di sabato 3 settembre 2022) Le parole del compositore e pianista, alle prese con le pesanti cure dopo la diagnosi di un tumore degli scorsi mesi Dura, durissima la diagnosi ricevuta danegli scorsi mesi. Il noto compositore e pianista italiano, famoso ed apprezzato in tutto il mondo, si è dovuto fermare per via di un L'articolo proviene da Inews24.it.

Insieme a queste parole,condivide su Instagram una foto delle sue mani. Sono mani ferme, mani che non suonano più. La malattia ha costretto il compositore e musicista marchigiano a ...pianista e compositore, torna a parlare del suo male , il mieloma scoperto pochi mesi fa. E lo racconta sui social, postando una foto delle sue mani. Dopo la diagnosi dello scorso ...Lo scorso giugno aveva annunciato di avere un mieloma, ma di non arrendersi alla malattia. Ora continua le cure e soprattutto continua a pensare alla musica ..."Queste mani tremano per i potenti farmaci", scrive Giovanni Allevi. "Non posso suonare", aggiunge, ma c'è una speranza. Ecco l'annuncio del pianista ...