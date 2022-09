GdS – Inter Acerbi, come si è sbloccata la trattativa (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 10:37:08 Arrivano conferme dalla rosea: Per concludere una trattativa che sembrava in stallo, ogni parte in causa ha fatto la sua parte fino al via libera di Zhang: così ora l’allenatore ha il difensore che mancava Chiudi gli occhi la sera prima e la trattativa per Francesco Acerbi è in stallo, bloccata dalla volontà di Steven Zhang di non aggiungere nemmeno un euro a un monte ingaggi già in sofferenza nonostante gli alleggerimenti estivi. Li riapri il giovedì, nell’ultimo giorno di calciomercato, e prima di pranzo l’affare è già in discesa, seguito da visite mediche e firma in sede. Se si stesse parlando di una partita di calcio, sarebbe una splendida rimonta in grado di sovvertire i pronostici “live”. Al triplice fischio non ci sono i tre punti, ma il difensore a lungo richiesto da Simone Inzaghi per la sua ... Leggi su justcalcio (Di sabato 3 settembre 2022) 2022-09-02 10:37:08 Arrivano conferme dalla rosea: Per concludere unache sembrava in stallo, ogni parte in causa ha fatto la sua parte fino al via libera di Zhang: così ora l’allenatore ha il difensore che mancava Chiudi gli occhi la sera prima e laper Francescoè in stallo, bloccata dalla volontà di Steven Zhang di non aggiungere nemmeno un euro a un monte ingaggi già in sofferenza nonostante gli alleggerimenti estivi. Li riapri il giovedì, nell’ultimo giorno di calciomercato, e prima di pranzo l’affare è già in discesa, seguito da visite mediche e firma in sede. Se si stesse parlando di una partita di calcio, sarebbe una splendida rimonta in grado di sovvertire i pronostici “live”. Al triplice fischio non ci sono i tre punti, ma il difensore a lungo richiesto da Simone Inzaghi per la sua ...

notizie_milan : Questione stadio: ultimatum di Milan e Inter al comune di Milano - VincenzoIanno16 : RT @fcin1908it: Sanzioni UEFA, Gds: ”Per l’Inter tutto sommato cambia poco perchè…” - it_inter : Il derby di #Zhang: il rampollo di Suning col tempo si è fatto emotivo, focoso, ben oltre i paletti della rigida ed… - GloriaSartorio : RT @NotizieInter_it: GdS - Skriniar ancora in bilico di fronte a un'offerta da 80 milioni del PSG - AmalaTV_ : Sky - Battaglia aperta tra #Darmian e #Gosens per la fascia sinistra GdS - #Correa in rimonta su #Dzeko per un pos… -