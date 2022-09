Fiorentina, Milenkovic: «Restare una scelta di cuore. Vlahovic? Rispetto la sua decisione» (Di sabato 3 settembre 2022) Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato della sfida alla Juve ai microfoni de La Repubblica Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, ha parlato della sfida alla Juve ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: Fiorentina – «Sono rimasto per le ambizioni della società. Anche la conferma di Italiano ha influito tanto. Ho ascoltato i miei sentimenti». Vlahovic – «Rispetto la sua scelta. Siamo amici sin da piccoli e questo non influirà sulla nostra amicizia». OBIETTIVO – «Vogliamo migliorarci Rispetto all’anno scorso e entrare nelle prime sei. Poi ci giochiamo la Conference, una volta che ci sei dobbiamo pensare di arrivare fino in fondo». ITALIA – «Devo ringraziare tanto Pioli che mi ha aiutato a inserirmi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 settembre 2022) Nikola, difensore della, ha parlato della sfida alla Juve ai microfoni de La Repubblica Nikola, difensore della, ha parlato della sfida alla Juve ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni:– «Sono rimasto per le ambizioni della società. Anche la conferma di Italiano ha influito tanto. Ho ascoltato i miei sentimenti».– «la sua. Siamo amici sin da piccoli e questo non influirà sulla nostra amicizia». OBIETTIVO – «Vogliamo migliorarciall’anno scorso e entrare nelle prime sei. Poi ci giochiamo la Conference, una volta che ci sei dobbiamo pensare di arrivare fino in fondo». ITALIA – «Devo ringraziare tanto Pioli che mi ha aiutato a inserirmi ...

