F1, George Russell: “In qualifica non è andata come speravo, c’è stato un calo nel Q2” (Di sabato 3 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1 non si sono concluse nel migliore dei modi per George Russell: le aspettative del pilota della Mercedes erano alte viste le ottime prestazioni di ieri e la buona prestazione in mattinata nella terza sessione di prove libere. Tuttavia, proprio quando contava le cose non sono andate come previsto: Russell è dunque costretto ad accontentarsi della sesta posizione in griglia di partenza per la gara da domani. Non è di certo un risultato totalmente negativo, ma le aspettative erano ben altre. Di seguito, il commento del pilota britannico rilasciato alla stampa al termine delle qualifiche: “Non è andata molto bene oggi, avevo ottime sensazioni dopo le FP3 ma in qualifica non è andata come ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Le qualifiche del Gran Premio d’Olanda 2022 di Formula 1 non si sono concluse nel migliore dei modi per: le aspettative del pilota della Mercedes erano alte viste le ottime prestazioni di ieri e la buona prestazione in mattinata nella terza sessione di prove libere. Tuttavia, proprio quando contava le cose non sono andateprevisto:è dunque costretto ad accontentarsi della sesta posizione in griglia di partenza per la gara da domani. Non è di certo un risultato totalmente negativo, ma le aspettative erano ben altre. Di seguito, il commento del pilota britannico rilasciato alla stampa al termine delle qualifiche: “Non èmolto bene oggi, avevo ottime sensazioni dopo le FP3 ma innon è...

