F1, Carlos Sainz: “Contento del mio giro; difficile guidare su questa pista. Domani ci saranno diverse opportunità” (Di sabato 3 settembre 2022) Una straordinaria sessione di qualifiche di Formula 1, valida per il Gran Premio d’Olanda 2022, si è da poco conclusa con la conquista della pole position del Campione del Mondo in carica e padrone di casa, Max Verstappen, che all’ultimo giro è riuscito a fare meglio di Charles Leclerc per appena 21 millesimi. In seconda fila, con il terzo tempo, c’è Carlos Sainz, che paga un ritardo sul traguardo rispetto al miglior giro dell’olandese di 92 millesimi (anche nel suo caso, dunque, un distacco minimo, a testimonianza di quanto sia stata equilibrata la sessione odierna). Ecco il commento alla sua prestazione in qualifica rilasciato ai microfono ufficiali della Formula 1: “Sono Contento del mio giro, chiuso in modo pulito, senza errori; per poco non siamo riusciti a stare davanti sia a Max ... Leggi su oasport (Di sabato 3 settembre 2022) Una straordinaria sessione di qualifiche di Formula 1, valida per il Gran Premio d’Olanda 2022, si è da poco conclusa con la conquista della pole position del Campione del Mondo in carica e padrone di casa, Max Verstappen, che all’ultimoè riuscito a fare meglio di Charles Leclerc per appena 21 millesimi. In seconda fila, con il terzo tempo, c’è, che paga un ritardo sul traguardo rispetto al migliordell’olandese di 92 millesimi (anche nel suo caso, dunque, un distacco minimo, a testimonianza di quanto sia stata equilibrata la sessione odierna). Ecco il commento alla sua prestazione in qualifica rilasciato ai microfono ufficiali della Formula 1: “Sonodel mio, chiuso in modo pulito, senza errori; per poco non siamo riusciti a stare davanti sia a Max ...

SkySportF1 : ? CARLOS SAINZ POOOOOLE POSITION ?? Verstappen miglior tempo, ma è penalizzato I risultati ?… - sweets0vl : RT @mult1formula: É POLE POSITION PER MAX VERSTAPPEN! ???? Il pilota olandese conquista la seconda pole consecutiva a casa sua davanti ai ti… - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: É POLE POSITION PER MAX VERSTAPPEN! ???? Il pilota olandese conquista la seconda pole consecutiva a casa sua davanti ai ti… - ph_pluton : RT @rtl1025: ??? Max #Verstappen conquista la pole position del #DutchGP. A #Zandvoort il pilota olandese strappa sul filo di lana il miglio… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: É POLE POSITION PER MAX VERSTAPPEN! ???? Il pilota olandese conquista la seconda pole consecutiva a casa sua davanti ai ti… -