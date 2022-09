**Elezioni: Cottarelli, 'mio nome in fronte repubblicano Calenda? Mi fa piacere'** (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Sentire di essere apprezzati è sempre una cosa buona, lo ringrazio". Così, all'Adnkronos, Carlo Cottarelli commenta le parole di Carlo Calenda che ieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-Calenda, lo ha chiamato in causa per un futuro cantiere che si chiamerà 'fronte repubblicano'. "Io -afferma Cottarelli- ho lavorato per un anno da un lato con Azione e Più Europa per 'Programma per l'Italia', (il Comitato scientifico composto da Più Europa, Azione, Partito repubblicano Italiano, Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia e Liberali, che Cottarelli ha presieduto, ndr). Dall'altro ho lavorato per il Pd". Ebbene, "io avrei preferito che ci fosse un'alleanza e che si andasse ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set. (Adnkronos) - "Sentire di essere apprezzati è sempre una cosa buona, lo ringrazio". Così, all'Adnkronos, Carlocommenta le parole di Carloche ieri, in occasione dell'apertura della campagna elettorale di Azione-Italia Viva-, lo ha chiamato in causa per un futuro cantiere che si chiamerà ''. "Io -afferma- ho lavorato per un anno da un lato con Azione e Più Europa per 'Programma per l'Italia', (il Comitato scientifico composto da Più Europa, Azione, PartitoItaliano, Alleanza Liberaldemocratica per l'Italia e Liberali, cheha presieduto, ndr). Dall'altro ho lavorato per il Pd". Ebbene, "io avrei preferito che ci fosse un'alleanza e che si andasse ...

