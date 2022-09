Digitale: Colao, 'Italia leader in Europa per identità digitale' (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set.(Adnkronos) - "Sul portafoglio digitale europeo e l'identità digitale l'Italia, in Europa, ha assunto un ruolo di primo piano". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione digitale, Vittorio Colao, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Il ministro illustra quindi alcuni dati: "L'app Io, il wallet digitale pubblico, è passata da circa 10 milioni di download nel 2021 a 31 milioni di download quest'anno e 32 milioni di identità digitali Spid". Inoltre, "una media mensile fino a 5 miliardi di euro di transazioni viene effettuata tramite il meccanismo di pagamento PagoPA alle amministrazioni pubbliche ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 settembre 2022) Cernobbio (Como), 3 set.(Adnkronos) - "Sul portafoglioeuropeo e l'l', in, ha assunto un ruolo di primo piano". Lo ha detto il ministro dell'Innovazione tecnologica e della Transizione, Vittorio, intervenendo al Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio. Il ministro illustra quindi alcuni dati: "L'app Io, il walletpubblico, è passata da circa 10 milioni di download nel 2021 a 31 milioni di download quest'anno e 32 milioni didigitali Spid". Inoltre, "una media mensile fino a 5 miliardi di euro di transazioni viene effettuata tramite il meccanismo di pagamento PagoPA alle amministrazioni pubbliche ...

