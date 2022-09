Calcio: Lecce, lesione muscolare per Strefezza (Di sabato 3 settembre 2022) Tegola sul Lecce in vista della trasferta sul campo del Torino di lunedì sera. La società giallorossa, con una breve nota, ha comunicato che il calciatore Gabriel Strefezza si è sottoposto ad esami ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 3 settembre 2022) Tegola sulin vista della trasferta sul campo del Torino di lunedì sera. La società giallorossa, con una breve nota, ha comunicato che il calciatore Gabrielsi è sottoposto ad esami ...

susydigennaro : RT @napolimagazine: LECCE - Lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra per Strefezza - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra per Strefezza - LaGazzettaWeb : Lecce calcio, lesione muscolare per Strefezza - News - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LECCE - Lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra per Strefezza - apetrazzuolo : LECCE - Lesione di primo grado del soleo della gamba sinistra per Strefezza -