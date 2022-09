“Aiutateci a riportare Mara a casa: è in coma da due mesi in Australia per colpa dell'anoressia” (Di sabato 3 settembre 2022) La 29enne di Fluminimaggiore è entrata in coma dopo che i suoi organi interni sono collassati a causa della malattia. I genitori vorrebbero portarla a casa, ma i soldi per i voli sanitari non bastano. Così il sindaco ha aperto una raccolta fondi Leggi su repubblica (Di sabato 3 settembre 2022) La 29enne di Fluminimaggiore è entrata indopo che i suoi organi interni sono collassati a causaa malattia. I genitori vorrebbero portarla a, ma i soldi per i voli sanitari non bastano. Così il sindaco ha aperto una raccolta fondi

repubblica : “Aiutateci a riportare Mara a casa: è in coma da due mesi in Australia per colpa dell'anoressia” [di Valentina Rugg… - KennedyConrad5 : “Aiutateci a riportare Mara a casa: è in coma da due mesi in Australia per colpa dell'anoressia” [di Valentina Ruggiu] http… - smemorinamatta1 : io sono senza parole. questa famiglia va aiutata. “Aiutateci a riportare Mara a casa: è in coma da due mesi in Au… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: “Aiutateci a riportare Mara a casa: è in coma da due mesi in Australia per colpa dell'anoressia” [di Valentina Ruggiu] http… - CatelliRossella : ??????“Aiutateci a riportare Mara a casa: è in coma da due mesi in Australia per colpa dell'anoressia” -