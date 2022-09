Zelensky: “Ucraina pronta ad aumentare export elettricità verso Ue e Italia” (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’Ucraina è pronta ad aumentare l’export di elettricità verso l’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete Ucraina. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire a risolvere la situazione dell’energia in Europa. Il nostro export di energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’Italia. Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi di elettricità dell’Italia”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, in video collegamento in apertura del forum The European House – Ambrosetti in corso a Cernobbio, sul ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) (Adnkronos) – “L’adl’dil’Europa, ma per questo è importante che l’impianto nucleare di Zaporizhzhia rimanga connesso alla rete. La presenza russa nell’impianto ci impedisce di contribuire a risolvere la situazione dell’energia in Europa. Il nostrodi energia potrebbe ridurre la pressione di Mosca sull’Europa e sull’. Nonostante tutte le difficoltà, possiamo contribuire a soddisfare almeno l’8% dei consumi didell’”. Lo ha detto il presidente dell’, Volodymyr, in video collegamento in apertura del forum The European House – Ambrosetti in corso a Cernobbio, sul ...

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zelensky scuote la Mostra del Cinema, l'Ucraina irrompe all'apertura. I nomi dei bambini morti nella… - iltirreno : La villa a Forte dei Marmi del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittad… - gparagone : Passo io per cattivo, perché il buonismo mi ha rotto: #Zelensky, a me di stare dentro la tua guerra non me ne freg… - Eric57017912 : SE LI RIVOTI, LO FINANZIERANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA… - lacittanews : di Lorenzo Cremonesi e redazione Online Le notizie di venerdì 2 settembre, in diretta. Il presidente ucraino Zelens… -