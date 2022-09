Xiaomi 12 scontato di 200€

Leggi su pantareinews

(Di venerdì 2 settembre 2022) e altri smartphone dell’azienda cinese sono in offerta, se vuoi uno smartphoneè il momento giusto per acquistarlo con gli sconti di settembre di Amazon. Galaxy S22di 180€, da non perdere Acquista su Amazon11T Pro 5G – Smartphone 8+128GB, Display AMOLED 6.67” a 120Hz, Snapdragon 888, Fotocamera professionale da 108MP, Batteria da 5000mAh, Grigio (Meteorite Gray), Versione Italia Prezzodi 150€: 499,90€ invece di 649,90€ Acquista su Amazon POCO X4 Pro 5G – Smartphone 8+256GB, 6.67” 120Hz AMOLED DotDisplay, Snapdragon 695, 108MP Tripla Fotocamera, 5000mAh, Laser Black (Versione IT + 2 Anni di Garanzia) con Alexa mani libere Prezzodi 60€: 289,90€ Acquista su AmazonRedmi Note 11 – Smartphone 4+64GB, Display AMOLED FHD+ 6.43” ...