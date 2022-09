West Nile, zanzara coreana scagionata: virus viaggia su autoctone (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - Cosa c'è dietro l'aumento dei casi di West Nile che si osserva quest'anno in alcune zone d'Italia, come Padova e il Veneto? Gli occhi della sorveglianza sono sempre puntati sulle zanzare a bordo delle quali viaggia il virus, nel timore che possano arrivare nuovi vettori. Sarà così? Al momento è scagionata (fino a prova contraria) la zanzara coreana. Temuta per la sua capacità di resistere al freddo, l'avevano avvistata per la prima volta nel 2011 in provincia di Belluno, poi l'hanno intercettata anche altrove, per esempio in Trentino, e non è nuova neanche nella vicina Svizzera. A fine 2021 un team di scienziati dell'università Statale di Milano ha raccolto abbondanti prove della sua presenza in Lombardia, dove sembra stia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 settembre 2022) Milano, 2 set. (Adnkronos Salute) - Cosa c'è dietro l'aumento dei casi diche si osserva quest'anno in alcune zone d'Italia, come Padova e il Veneto? Gli occhi della sorveglianza sono sempre puntati sulle zanzare a bordo delle qualiil, nel timore che possano arrivare nuovi vettori. Sarà così? Al momento è(fino a prova contraria) la. Temuta per la sua capacità di resistere al freddo, l'avevano avvistata per la prima volta nel 2011 in provincia di Belluno, poi l'hanno intercettata anche altrove, per esempio in Trentino, e non è nuova neanche nella vicina Svizzera. A fine 2021 un team di scienziati dell'università Statale di Milano ha raccolto abbondanti prove della sua presenza in Lombardia, dove sembra stia ...

