Ultime Notizie – Crollo Marmolada, a inizio ottobre attesa la consulenza sulle cause (Di venerdì 2 settembre 2022) E' attesa a "inizio ottobre", salvo eventuale proroga, la consegna della consulenza chiesta dalla procura di Trento guidata da Sandro Raimondi per capire le cause del Crollo di parte del ghiacciaio della Marmolada che lo scorso 3 luglio ha travolto e ucciso 11 alpinisti. L'incarico è stato conferito a luglio a esperti di fama internazionale dell'università di Siena (Dipartimento Scienze fisiche, della Terra e dell'ambiente) e di Trento (Ingegneria idraulica) per verificare lo stato della Regina delle Dolomiti e la stagnazione della massa d'acqua che si è creata a causa delle alte temperature (quella domenica in cima c'erano oltre 10 gradi). Gli accertamenti dei periti serviranno a capire se l'improvviso collasso del seracco terminale del ghiacciaio potesse essere ...

