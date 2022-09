Ucraina, Zelensky a Cernobbio: 'Aumenteremo l'export di elettricità verso l'Europa' (Di venerdì 2 settembre 2022) Zelensky è intervenuto con un videomessaggio al Forum Ambrosetti di Cernobbio, parlando della crisi energetica e degli interventi che l'Ucraina è determinata a portare avanti per mitigarne gli effetti. Leggi su globalist (Di venerdì 2 settembre 2022)è intervenuto con un videomessaggio al Forum Ambrosetti di, parlando della crisi energetica e degli interventi che l'è determinata a portare avanti per mitigarne gli effetti.

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Zelensky scuote la Mostra del Cinema, l'Ucraina irrompe all'apertura. I nomi dei bambini morti nella… - iltirreno : La villa a Forte dei Marmi del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, è stata affittata a una coppia di cittad… - gparagone : Passo io per cattivo, perché il buonismo mi ha rotto: #Zelensky, a me di stare dentro la tua guerra non me ne freg… - Eric57017912 : SE LI RIVOTI, LO FINANZIERANNO ANCORA. #USA #NATO #SANZIONI #NAZISTI #UCRAINA #ZELENSKY #GAS #ENERGIA… - mrcllznn : Zelensky: 'Ucraina pronta ad aumentare export elettricità verso Ue e Italia' - -