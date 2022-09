Test sugli animali in Ue: 1,4 milioni di firme raccolte. L’Oipa: “Commissione obbligata ad una scienza animale” (Di venerdì 2 settembre 2022) Terminata con successo l’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) /contro la sperimentazione che chiede la transizione verso una scienza ‘animal-free’, ed il rafforzamento del divieto in UE di effettuare sugli animali, Test per ingredienti cosmetici e sostanze chimiche. Le firme raccolte ad oggi sono 1,4 milioni, che ora passano alla verifica delle autorità nazionali, che hanno tre mesi per verificare le dichiarazioni di sostegno. valide. Ricordiamo infatti che occorrono un milione di firme verificate di cittadini dell’UE, per obbligare la Commissione europea a portare avanti l’iniziativa. Spiegano dalL’Oipa, “L’Ice, promossa e sostenuta in Europa dalL’Oipa insieme a Peta e ad altre associazioni, chiede ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 settembre 2022) Terminata con successo l’Iniziativa dei cittadini europei (Ice) /contro la sperimentazione che chiede la transizione verso una‘animal-free’, ed il rafforzamento del divieto in UE di effettuareper ingredienti cosmetici e sostanze chimiche. Lead oggi sono 1,4, che ora passano alla verifica delle autorità nazionali, che hanno tre mesi per verificare le dichiarazioni di sostegno. valide. Ricordiamo infatti che occorrono un milione diverificate di cittadini dell’UE, per obbligare laeuropea a portare avanti l’iniziativa. Spiegano dal, “L’Ice, promossa e sostenuta in Europa dalinsieme a Peta e ad altre associazioni, chiede ...

ladyonorato : #WSJ: Gli ultimi “vaccini” Covid sono impostati per essere distribuiti prima che i test sugli umani siano completat… - italiaserait : Test sugli animali in Ue: 1,4 milioni di firme raccolte. L’Oipa: “Commissione obbligata ad una scienza animale - StefaniaT1 : RT @Animalistiitaly: ??Ce l'abbiamo fatta! Più di un milione di cittadini europei dice basta ai test sugli animali! ?? Un grazie di cuore a t… - gramiald : RT @Animalistiitaly: ??Ce l'abbiamo fatta! Più di un milione di cittadini europei dice basta ai test sugli animali! ?? Un grazie di cuore a t… - Carla12450515 : I test cosmetici sugli animali non hanno nulla a che fare con la scienza: la petizione. -